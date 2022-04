Johnny de Mol ontkent mishandeling ex-verloofde: 'Er is niets van waar'

Johnny de Mol heeft in zijn eigen talkshow HLF8 ontkend dat hij zijn ex-verloofde Shima Kaes heeft mishandeld. De Mol wordt volgens de aangifte die in handen is van HP/de tijd ervan beschuldigd Kaes geschopt, geslagen en gewurgd te hebben.