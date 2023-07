Na drank-ophef Tino Martin: ‘Dit is gemiste kans!’

08 jul. Video

Met de hit Jij Liet Me Vallen begon 8 jaar geleden het succesverhaal van Tino Martin. Maar al het succes kent eveneens een keerzijde, want ook de mindere optredens zijn breed uitgemeten in de media. In de documentaire Tino: Laat Me Leven belooft hij zijn fans het eerlijke verhaal. Verslaggever Jordi Versteegden bekeek hem en vertelt wat hem opviel.