Sneijder nieuwe assistent Ajax? 'Dit stuit mij wel tegen de borst'

10:24 Video

Sneijder is dicht bij een functie als assistent-trainer bij Ajax. Nadat hij in een gesprek met de fanatieke fans van de F-side zijn excuses aanbood na een incident vorig seizoen, is de rode loper uitgerold voor Sneijder bij de club. Chef voetbal Valentijn Driessen ziet dat Sneijder veel kan toevoegen bij de Amsterdammers