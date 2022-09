'Duitse professor helpt dochter Willeke overleven'

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week onder andere een eerbetoon aan de overleden Britse koningin Elizabeth. Verder: de dochter van Willeke Alberti is ernstig ziek en doet in weekblad Privé haar verhaal en Patrick Kluivert is apetrots op zijn zoon Shane, die een bijzondere stap zet in zijn carrière.