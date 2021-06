Marco openhartig over Leontine: ‘We zijn de liefde aan het herontdekken’

Video

De horeca mag vanaf zaterdag weer langer open. In Deventer waren Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Ewbank aanwezig om de horecazaken een hart onder de riem te steken. Daarnaast is Marco openhartig over zijn relatie met Leontine.