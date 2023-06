Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Zien: fraudeur blundert met vermomming en is vol in beeld

12 jun. Video

Een onbekende man betaalt in meerdere winkels in Arnhem met geld dat buit is gemaakt door middel van phishing. Een slachtoffer uit Lochem verkocht online zijn kast en moest op een link klikken om zijn gegevens te verifiëren. De site waar hij naartoe werd gelinkt, was gemaakt door criminelen. En zo konden zij achter zijn bankgegevens komen. Uiteindelijk werd er gepind op drie verschillende locaties. De totale schade bedraagt 1200 euro. Weet je meer over deze man, vermoed je wie hij is of waar hij verblijft? Geef je tip door, dan kunnen we voorkomen dat hij meer slachtoffers maakt.Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier: www.politie.nl/telegraaf. Of bel de gratis tiplijn: 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Vermeld daarbij aub de code T3002.