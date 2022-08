Dit detail verklaart status B&B-Dave en Denise!

Video

In Reality Snack bespreken Karlijn Bernoster en Eva van Riet hun favoriete realityserie’s. Dit seizoen smullen we van B&B Vol liefde. Deze week laat Dave aan Denise weten dat hij niet verliefd haar op is. Na deze afwijzing komt Denise verhaal halen mét haar moeder en vertrekt Dave al snel na een ongemakkelijke confrontatie. Eva deelt in deze video een ontdekking over hoe het nu tussen hen gaat!