Volendamse horeca zegt nee tegen coronapas

Video

Verschillende horecazaken aan de Dijk in Volendam hebben op social media een afbeelding geplaatst waarop staat dat zij de coronapas niet gaan handhaven. In de post spreken ze over een zogenoemde ‘vrijheidszone’. Verslaggever Jeroen Holtrop neemt een kijkje in Volendam en vraagt aan mensen op straat wat zij van de actie vinden.