Wilde Staat Taghi liquideren? ‘Zo kennen wij Nederland niet’

Video

Heeft de Nederlandse overheid plannen gehad om onderwereldkopstuk Ridouan Taghi in het buitenland te laten ontvoeren en eventueel te doden door special forces? Die discussie is losgebarsten door een rechtszaak tegen een oud-commando die deze bewering doet. Het zou betekenen dat Nederland overwoog om een staatsliquidatie uit te voeren. Silvan Schoonhoven was bij de rechtszaak aanwezig en heeft de details.