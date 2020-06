Baas Tata Steel emotioneel bij afscheid

Financieel

Het is al weken onrustig bij Tata Steel in IJmuiden, en er dreigt zelfs een staking bij de voormalige Hoogovens. De reden: het vertrek van topman Theo Henrar, die geliefd was bij zijn personeel en die gold als laatste sta-in-de-weg voor een reorganisatie die 1600 banen moet kosten. Op deze interne video, waar De Telegraaf de hand op heeft weten te leggen, neemt Henrar afscheid van het bedrijf waar hij meer dan dertig jaar gewerkt heeft.