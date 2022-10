‘Dan is het snel over en uit voor Ongehoord Nederland’

Video

De NPO wil omroep Ongehoord Nederland opnieuw een sanctie opleggen. Dit na een veelbesproken aflevering van Ongehoord Nieuws uit september, waar beelden werden getoond van donkere mensen die blanken in elkaar slaan. Het zou de tweede sanctie voor ON betekenen. Mediawatcher Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen verwacht dat de aspirant-omroep geen lang leven beschoren is.