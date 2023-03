‘Deze ‘boer’ heeft Caroline van der Plas nodig!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week speculeert Jan over de toekomst van Caroline van der Plas op het internationale politieke toneel. Verder bespreekt de showbizz-verslaggever zijn ruzie met Janke Dekker en wat bedoelt André Hazes met zijn ‘friends with benefits’-uitspraak op Radio 538?