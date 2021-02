Bestuurders oog in oog na bizarre botsing

Video

Vrachtwagenchauffeur Rob van der Ree rijdt nietsvermoedend bij een klant vandaan als hij plotseling wordt verrast door een ongeduldige bestuurder in een Volkswagen Caddy. Door een bizarre actie komen de twee in botsing. In Dashcam doet de trucker nu zijn verhaal. Ook iets gefilmd met uw dashcam? Stuur de beelden door naar [email protected]