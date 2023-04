Uniek kijkje in noodwoning vluchtelingen

10:44 Video

In Vlaardingen wordt gebouwd aan de eerste wijk voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. De buurt gaat Mrija heten, wat droomt betekent in het Oekraïens. Onze verslaggever neemt een kijkje in een van de woningen.