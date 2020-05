Dit zegt Brickmaster over felle kritiek in Lego Masters

TV

Lego Masters is een kijkcijferkanon op RTL 4. Zaterdagavond is de finale en er is maar één iemand die beslist wie er wint: Brickmaster Bas Brederode. Pim Sedee blikt met de Lego-ontwerper vooruit èn confronteert hem ook met de harde kritiek op zijn jurering.