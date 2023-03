Politici clashen tijdens debat: ‘Dat is een totaal ander verhaal’

Video

Tijdens het Nationaal Plattelandsdebat raken Joris Thijssen (PvdA) en Alexander Kops (PVV) in een felle discussie over woningbouw op het platteland. Kops beticht Thijssen ervan niet hetzelfde te vertellen als tijdens debatten in de Tweede Kamer.