Kamervoorzitter grijpt in: ‘Dit komt intimiderend over’

Video

Er is veel kritiek op de toon van het debat in de Tweede Kamer. FvD’er Pepijn van Houwelingen snauwde vorige week naar D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma dat er ‘tribunalen zouden komen’. De uitspraak kreeg veel kritiek en Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil de omgangsvormen veranderen. Ze grijpt in als PVV-Kamerlid Gidi Markuszower woensdag opnieuw over een tribunaal begint.