Dit is de eerste Suzuki met een stekker: de Across PHEV

Video

Het leveringsprogramma van Suzuki omvat weer een grote SUV, nu de Japanse autobouwer de Across in de verkoop heeft genomen. Een opvolger van de oude Grand Vitara XL7 is het niet. De Across is van een totaal ander kaliber, zoals Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je in deze video uitlegt.