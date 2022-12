Betrapt! Onderonsje kamerleden over Sywert van Lienden te horen

Video

Uit het niets gaat de bel in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Kamerleden Fleur Agema en Wybren van Haga maken van de gelegenheid gebruik om te roddelen over de binnenlopende Sywert van Lienden. Zij hebben echter niet door dat de microfoon nog open staat. Tijdens de vergadering wordt Joba van den Berg ondervraagd over de mondkapjesdeal.