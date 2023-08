Nieuwe ratrace naar de maan: ‘Gaan erheen om er te blijven’

14:19 Video

De race naar de maan wordt hervat de komende tijd. In eerste instantie is het de bedoeling om er rondjes omheen te vliegen, waarna er uiteindelijk weer geland gaat worden. Wat er achter de recente ratrace zit bespreken we met ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg van sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht.