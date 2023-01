‘Poetin vindt al dat hij in oorlog is met de NAVO’

Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen, praat bij Op1 over de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Nederland heeft toegezegd mee te doen aan de Patriotmissie. De Wijk vraagt zich af of dit wel verstandig is.