Opmerkelijk: ‘Trump wil wél handboeien om'

Video

Oud-president van de VS Donald Trump wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie in New York. De zogenaamde grand jury zag genoeg aanleiding om hem voor het hekje te brengen. Historisch, want hiermee wordt de oud-president voor de rechter gesleept. Amerikakenner Raymond Mens over deze spraakmakende zaak. Zie hier het hele gesprek.