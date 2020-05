Deze extreme Aston Martin heeft 1000 pk!

Video

Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen vertelt je in deze video alles over de nieuwe Aston Martin Valhalla. Dat is een krankzinnig snelle auto met een vermogen van 1000 pk. En het bijzondere is: achter de voorstoelen licht ’maar’ een V6! Weten hoe dat zit? In bovenstaande video hoor je alles wat je over deze hypercar moet weten!