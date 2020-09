‘Zo stonden we te gabberen!’

TV

Een half jaar na de oorspronkelijk geplande datum gaat vanavond om 20:30 het SBS6-programma Thank you for the music weer van start. Vanwege de coronacrisis werden de eerder opgenomen uitzendingen uitgesteld. In de Koningsdagspecial laat presentatrice Kim-Lian van der Meij zien dat ze nog altijd goed kan hakken.