Aanstaande man Gordon golddigger?! Goor reageert!

Video

Sinds dit weekend is Gordon verloofd! De 30-jarige Gavin besloot 2,5 maand na hun eerste ontmoeting voor Goor op de knieën te gaan tijdens hun droomvakantie op De Malediven. In de middagshow van Frank Dane reageert de aanstaande bruidegom onder andere op de vraag of zijn aanstaande een golddigger is en Goor is uitgekeken op zijn woonplaats Dubai!