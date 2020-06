Knallen met de duurste en snelste Audi RS 6 ooit!

Video

De RS 6 die bij Audi van de band rolt, is al geen mietje. Maar voor wie die brute stationwagon niet extreem genoeg vindt, kan aankloppen in het Zuid-Duitse Kempten. Daar is namelijk ABT gevestigd, de bekende tuner van auto’s van de Volkswagen Groep. En natuurlijk hebben zij ook de RS 6 van Audi aangepakt. Ze maken 125 exemplaren, die 140 pk meer hebben dan het origineel. Maar dat is lang niet alles. Autovisie-redacteur Dries van den Elzen voorziet je van alle informatie en vertelt je hoe het voelt om in ’s werelds dikste familie-auto te rijden.