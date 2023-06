Gravin Eloise zet jongen op plek bij racistisch gesprek

15:02 Video

Eloise van Oranje-Nassau zit op een terras als ze ingrijpt bij een vermeend racistisch gesprek. Zonder haar medeweten wordt het gesprek echter gefilmd. Dat is vanaf 16:00 uur maandagmiddag te zien in het programma In your face, waarin wordt getest hoe ‘sociaal’ Nederland is.