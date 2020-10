Bibian Mentel: Ik wil nog zo graag, maar mijn lijf stort in

Vrouw

Voor de veertiende keer keerde de kanker bij Bibian Mentel (48) terug. Inmiddels leeft ze al 21 jaar met de ziekte, heeft ze vele operaties en bestralingen achter de rug en belandde ze - vlak voordat ze meedeed aan ‘Dancing with the stars’ - door een medische fout in een rolstoel. Maar ze weigert de ziekte haar leven te laten bepalen. De jonge documentairemaker Jesse Bleekemolen (22) volgde Bibian en haar samengestelde gezin gedurende een jaar. Het resultaat is het intieme portret LEEF, dat vanaf vandaag te zien is op Videoland.