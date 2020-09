‘Dit onderzoek in zaak Ruinerwold is totaal mislukt’

Donderdag staat in de rechtbank van Assen de vierde pro-formazitting in het Ruinerwold-proces op het programma. De vraag is of hoofdverdachte Gerrit Jan van D. wel berecht kan worden. De ‘spookvader’ is namelijk zwaar gehandicapt, vertelt verslaggever Silvan Schoonhoven.