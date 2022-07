Klaasje mysterieus over ex-collega’s van K3

Video

Klaasje Meijer nam in november vorig jaar na vijf jaar afscheid als K3-lid. Inmiddels werkt ze hard aan haar solocarrière. Zo is ze nu te zien in de familiefilm Boeien! Op de première van de film vroeg De Telegraaf aan de zangeres hoe haar contact nu is met haar ex-collega’s van K3 en ook hoe het nu met haar in de liefde staat.