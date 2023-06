Hilariteit na onoplettendheid bij debat: ‘Kassa twee alstublieft’

20:00 Video

Tijdens het debat over het landbouwakkoord was de minister van landbouw, Piet Adema, bezig om antwoord te geven op een vraag van VVD-Kamerlid Thom van Campen. De voorzitter zocht de aandacht van Van Campen, alleen was hij met andere dingen bezig.