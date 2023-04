Fietser keihard geschept: 'Hij moet zich schamen!'

18 apr. Nieuws

Zonder te kijken gooit een fietser op een druk kruispunt in Amsterdam zomaar z'n stuur om. Zijn actie verrast een naderende automobilist die hem niet meer kan ontwijken. In de rubriek Dashcam worden opmerkelijke verkeerssituaties getoond. Ook iets gefilmd? Tip de redactie via verkeer@telegraaf.nl