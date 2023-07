Dit betekenen deze buitenlandse verkeersborden: 'Oppassen dus!'

12:36 Video

Op vakantie is alles even helemaal anders. Helaas geldt dat ook voor veel verkeersregels en borden in het buitenland. Verslaggever Jeroen Holtrop test de kennis van Nederlandse automobilisten en verslaggever Gijsbert Termaat legt uit waar je nog meer op moet letten.