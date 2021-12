Moeder omgekomen Beau (19): 'Toen wist ik genoeg...'

Video

Hartsvriendinnen Ivana (23) en Beau (19) kwamen afgelopen zomer om bij een tragisch verkeersongeluk. De twee kwamen in de buurt van Bloemendaal met hun scooter in botsing met twee auto's. Ze overleefden het ongeluk niet. In een special van 112 Vandaag blikken nabestaanden van Beau terug. De hele aflevering is vrijdag om 21:30 uur te zien op RTL5.