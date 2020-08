Is de nieuwe Volkswagen Golf GTI de allerscherpste volksheld?

Video

De Volkswagen Golf GTI is de populairste hot hatchback aller tijden. Vooral door de mooie balans tussen alledaagse bruikbaarheid en een toegankelijk prestatiepotentieel. Maar volgens de fabrikant is de achtste generatie veel meer dan dat. Zit er dan eindelijk een echt scherp randje aan? In deze video geeft Peter Hilhorst de antwoorden.