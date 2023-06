'Dit is het grote probleem bij de Russen'

17:22 Video

Er wordt hevig gevochten aan het front in Oekraïne. Verder zijn er geluiden dat de Russische elite door alle ellende nog maar één uitweg ziet: de fles. Ook is er een nieuwe aflevering in de soap rond Wagner-baas Prigozjin en de Amerikaanse president Joe Biden vreest dat Poetin naar de bom grijpt. We bespreken de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland met Patrick Bolder, defensie-expert bij het het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.