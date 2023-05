Privédetective stellig: ‘Madeleine McCann overleden in appartement’

De politie in Portugal zocht afgelopen week bij een stuwdam naar sporen van de vermiste Madeleine McCann. De Britse peuter was drie jaar oud toen ze in 2007 verdween uit een hotelkamer van een vakantieresort in Praia da Luz in Portugal. Er is een hoofdverdachte in beeld, maar wat er precies is gebeurd is na al die jaren nog steeds een raadsel.