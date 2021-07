‘Britse royals bang voor biografie prins Harry’

Video

Het Britse koningshuis is nog maar net bijgekomen van het onthullende interview dat Harry en Meghan gaven aan Oprah Winfrey, maar tijd om rustig adem te halen krijgt de familie niet. Prins Harry kondigde deze week namelijk aan in 2022 met zijn memoires te komen. Royalty-verslaggever Wim Dehandschutter vertelt over de impact die de aankondiging heeft op de royals.