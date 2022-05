Johan Derksen onthult: ‘Gesproken met John de Mol’

Video

In deze entertainmentupdate bespreken Wilson Boldewijn en Privé-verslaggever Jordi Versteegden het laatste nieuws over Vandaag Inside. Johan Derksen laat voor het eerst sinds het stoppen van de talkshow van zich horen. De voetbalanlist onthult dat hij zondag een gesprek heeft gehad met John de Mol. Talpa wil dit nieuws nog niet bevestigen. Verder nieuws over de samenwerking tussen Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps.