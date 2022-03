Enorme klapper op snelweg A2

Video

Piepende remmen, een harde klap en rondvliegend puin. Bij meerdere weggebruikers op de snelweg A2 bij Boxtel zat de schrik er onlangs goed in toen een automobilist met hoge snelheid in de vangrail belandde. Vervolgens stapt de brokkenpiloot, aldus een ooggetuige, al bellend uit de gehavdende auto en weigert iedere hulp. Ook iets gefilmd op de weg? Mail de redactie via verkeer@telegraaf.nl