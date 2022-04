Dashcambeelden: crash op A1

Video

Op de A1 is zaterdagochtend een busje meerdere keren over de kop geslagen. De politie deelt dashcambeelden van de mogelijke veroorzaker van de crash. Een personenauto lijkt het busje te raken, waarna deze over de kop slaat. De personenauto rijdt vervolgens door. De bestuurder heeft zich nog niet gemeld. Beide inzittenden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.