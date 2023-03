André Hazes maakt indruk: ‘Word er bijna hetero van!’

Video

De kop is eraf bij de elfde editie van Holland Zingt Hazes. Deze reeks concerten staan in het teken van de comeback van André Hazes jr. Verslaggever Jordi Versteegden vroeg aan zijn collega-artiesten hoe zij naar zijn eerste optreden sinds 1,5 jaar hebben gekeken en of er achter de schermen iets te merken valt van de slepende familieruzie.