Schimmelpenninck over schnabbel: 'Niet handig aangepakt'

In de nieuwe VPRO-serie 'Sander en de kloof' onderzoekt Sander Schimmelpenninck waarom de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Tegelijkertijd speelt hij momenteel ook in een reclame van een beleggersbedrijf. In Op1 werd hij hiermee geconfronteerd.