Extreme temperaturen op vakantie: ‘Dat is heel beangstigend’

11 jul. Video

In Griekenland, Spanje en Italië is het heet. Zo heet zelfs, dat het zorgwekkend is. En dat terwijl veel Nederlanders de komende tijd die kant op gaan of er al zitten. Wat moet je doen om met temperaturen van ver boven de 40 graden om te gaan? Verslaggever Koen Nederhof heeft het antwoord.