Paniek: man dreigt met bom in vliegtuig

15:49 Video

Tijdens een vlucht van Sydney naar Kuala Lumpur dreigde een passagier met een bom in zijn rugzak. Het vliegtuig van Malaysia Airlines keerde om, om paniek te voorkomen. De man werd later gearresteerd, het is niet bekend of hij daadwerkelijk een bom bij zich droeg.