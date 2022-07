‘Do or Die’ voor kolencentrales: ‘Dit gaan we voelen in onze portemonnee’

‘Do or Die’ voor kolencentrales: ‘Dit gaan we voelen in onze portemonnee’_duplicatedHet kabinet bepaalde onlangs dat de kolencentrales weer op volle kracht moeten gaan draaien om het dreigende gastekort tegen te gaan, maar kan dat wel zomaar en hoe werd dat nieuws binnen die centrales ontvangen? Telegraaf Video nam een kijkje in zo’n centrale op de Maasvlakte.