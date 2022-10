‘Hiermee probeert Poetin eenheid Westen uit elkaar te spelen’

Video

De dreiging van een vuile bom, de geheime werkzaamheden van de Russen bij de kerncentrale in Zaporidzja en het opblazen van een dam bij Cherson. De oorlog in Oekraïne is inmiddels acht maanden bezig en volgens Mart de Kruif, voormalig commandant der landstrijdkrachten, zijn de beschuldigingen van Oekraïne en Rusland over en weer onderdeel van een informatieoorlog.