‘Met een beetje aandringen vroeg hij mij ten huwelijk’

Video

Het nieuwe seizoen van Say Yes To The Dress Benelux trapt af met weer een heel bijzondere bruid. Ze weet precies wat ze wil, of - zoals ze zelf zegt - ‘als je iets wil, dan moet je er gewoon voor gaan’. Zo ook trouwen. Als je partner jou niet vraagt, dan zorg je er toch zelf voor dat hij je vraagt? En die ring, die zoek je voor het gemak ook zelf uit. Wel in het geval van deze bruid to be. Wat betreft de jurk? Die zoekt ze samen uit met Fred van Leer in de eerste uitzending van SYTTD. “Er is een jurk voor iedereen en het is onze taak om die te vinden voor elke bruid”, aldus Fred. Say Yes To The Dress Benelux is vanaf dinsdag 11 augustus om 20:30 uur te zien bij TLC en op Dplay.