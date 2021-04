Ooggetuige Ridderhof: ‘Hij schoot haar zo door haar hoofd’

Video

Tien jaar na de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn vecht ondernemer Bert-Jan van Heijningen nog steeds voor erkenning en compensatie. Er kwamen geen klanten meer naar het winkelcentrum en zijn videotheek-keten ging ten onder. Van Heijningen kreeg in 2019 gelijk van de rechter, maar wacht tot op de dag van vandaag op compensatie.