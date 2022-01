Woedende vrouw slaakt noodkreet om bouwval: 'Help me!'

Video

Petra en Joop wonen al vijftien jaar in een zwaar verwaarloosd huis. De vrouw is het meer dan zat en schakelt de hulp in van John Williams. Maandagavond te zien in Help Mijn Man Is Klusser (20:30 uur op RTL4).